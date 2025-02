Caixa: Poupança tem alta de 7,5% em 2024, para R$ 385,360 bi

A Caixa Econômica Federal tinha R$ 385,360 bilhões captados por meio de cadernetas de poupança dos seus clientes no quarto trimestre de 2024, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 25, pelo banco público. O volume é 7,5% maior do que no mesmo período do ano anterior.

A poupança é a principal forma de captação da instituição nos chamados recursos de clientes, o que inclui ainda depósitos à vista e a prazo, além de outras modalidades. A Caixa é líder em poupança no Brasil, com 37,3% de participação no mercado.

Com os saques na poupança do mercado no ano passado, a Caixa ganhou participação. No final de 2023, a fatia do banco no produto era de 36,5%. A Caixa fechou o ano passado com 214,5 milhões de contas poupança, 1,4 milhão a mais que em 2023.

Os depósitos totais de clientes somaram R$ 778,173 bilhões de outubro a dezembro, um avanço de 9% ante o mesmo período de 2023.

Este avanço foi puxado pelas letras, que cresceram 34% em um ano, chegando a R$ 221,572 bilhões em captações. Em letras de crédito imobiliário (LCI), eram R$ 186,381 bilhões, alta de 27,2% em um ano.

Somados os principais itens, a Caixa tinha R$ 1,695 trilhão em captações no fim de dezembro, crescimento de 14,2% em um ano.

C