Caixa: PDD soma R$ 4,629 bilhões no 3º trimestre, alta de 59,3% em um ano

No terceiro trimestre deste ano, a Caixa Econômica Federal (CEF) teve despesas de R$ 4,629 bilhões com provisões contra a inadimplência, valor que era 59,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre deste ano, o volume provisionado foi 2,6% menor.

A Caixa não detalha os motivadores do aumento das provisões. Entretanto, no trimestre, o banco teve aumento na inadimplência motivado por um cliente específico da carteira de saneamento e infraestrutura.

Com as provisões separadas no trimestre, o colchão da Caixa contra a inadimplência somava R$ 51,794 bilhões em setembro, volume 18,2% maior que o do mesmo mês do ano passado. Em relação a junho deste ano, o volume é 3% maior.

O banco público encerrou o terceiro trimestre com índice de cobertura de 177,5% da carteira em atraso. Isso significa que para cada R$ 1 que estavam vencidos há mais de 90 dias, a Caixa tinha R$ 1,77 separados para fazer frente à possível perda.

