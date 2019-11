Caixa paga nesta sexta R$ 500 do FGTS a não cliente nascido em abril e maio

Rio – Trabalhadores da iniciativa privada que não são clientes da Caixa Econômica nascidos em abril ou maio poderão retirar até R$ 500 do FGTS nas agências do banco a partir de amanhã. Não haverá cobrança de tarifas para transferir os recursos do saque imediato a outras instituições financeiras. A data limite para recebimento é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito, o dinheiro retornará para o FGTS, sem custos adicionais.

Para facilitar o atendimento, a Caixa informou que as unidades funcionarão com horários especiais, mas apenas amanhã e na segunda. Os postos que abrem às 10h anteciparão o atendimento para as 8h. As que abrem às 9h começarão a funcionar às 8h e por mais uma hora além do expediente.

Unidades com início das atividades às 11h vão antecipar para as 9h. As que têm horário de abertura às 8h permanecem atendendo às 8h, porém terão mais duas horas para serviços. No sábado, as agências não vão adotar funcionamento especial. Com Cartão do Cidadão e senha é possível sacar qualquer valor nas agências, lotéricas ou caixas eletrônicos.