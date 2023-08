Caixa oficializa investimento de mais R$ 68 milhões no esporte

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 24/08/2023 - 22:28 Compartilhe

A Caixa e as Loterias Caixa anunciaram importantes parcerias para o esporte olímpico e paralímpico do Brasil. Nesta quinta-feira (24), em São Paulo (SP), foi oficializado o investimento de mais R$ 68,3 milhões em patrocínios a serem divididos entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Liga Nacional de Basquete.

Os anúncios foram feitos durante a abertura da exposição “20 Anos Extraordinários”, na Caixa Cultural São Paulo. A mostra celebra as duas décadas de patrocínio do banco ao CPB.

Notícias relacionadas:

“Os anúncios de hoje demonstram o compromisso da Caixa com o esporte brasileiro. Não só isso: além de gerar emprego e renda, o apoio do banco abre oportunidade para que crianças e adultos encontrem no esporte uma possibilidade de uma vida melhor, mais saudável, com respeito às diferenças e com inclusão social”, afirmou a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano.

O acordo com a Liga Nacional de Basquete para o patrocínio da temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil (NBB), que vai se chamar NBB Caixa e terá 19 equipes, prevê o investimento de R$ 9,3 milhões, com duração de outubro de 2023 até setembro de 2024. Além disso, marca também a volta da parceria, que esteve em vigor entre 2016 e 2019.

A união da Caixa e das Loterias Caixa com o atletismo é a mais duradoura, são 22 anos de parceria. O acordo anunciado hoje prevê o valor de R$ 24 milhões até fevereiro de 2025. O dinheiro será usado para subsidiar a preparação dos atletas brasileiros para competições nacionais e internacionais e ações de projetos sociais e de educação continuada em parcerias com escolas e centros sociais.

Parceria com CPB comemora duas décadas

O começo da união entre Loterias Caixa e CPB foi em 2003. De lá para cá muita coisa aconteceu. O Brasil se transformou em uma verdadeira potência paralímpica. Além da manutenção entre os 10 principais países nas últimas quatro edições dos Jogos Paralímpicos, os atletas nacionais obtiveram campanhas destacadas nos últimos campeonatos mundiais de várias modalidades, principalmente o atletismo e a natação.

O novo acordo anunciado nesta quinta vai até dezembro de 2024, com investimento de R$ 35 milhões. O apoio do banco é o mais duradouro patrocínio a um comitê nacional na história do paradesporto mundial. Com esse dinheiro, o Comitê poderá manter os 67 Centros de Referência espalhados pelo país e o atendimento de mais de 3,5 mil atletas, entre iniciação esportiva e alto rendimento.

Nesta oportunidade também foi inaugurada a exposição “20 Anos Extraordinários”. A mostra celebra as duas décadas de patrocínio do banco ao CPB e reúne obras sensoriais que geram experiências de inclusão ao público. A visitação é gratuita e pode ser conferida até o dia 8 de outubro em todos os sete espaços culturais da Caixa no país: Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias