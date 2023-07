Caixa oferta R$ 35 bilhões em crédito no Plano Safra 2023/2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 12:48 Compartilhe

A Caixa vai ofertar R$ 35 bilhões no Plano Safra 2023/2024, que começou este mês, em suas principais linhas de crédito rural, que contemplam agricultores familiares, pequenos e médios produtores, além de agroindústrias e cooperativas, informou nesta quinta-feira, 6, o banco. Para a agricultura familiar, está disponível R$ 1,3 bilhão.

Em nota à imprensa, a Caixa destacou que tem linhas de crédito para todos os principais responsáveis pela produção dos alimentos consumidos pela população brasileira, incluindo assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores enquadrados no Pronaf.

Na semana passada, o governo federal anunciou R$ 364,22 bilhões de investimento para os médios e grandes produtores rurais, incluindo cooperativas, no Plano Safra 2023/2024. Para a agricultura familiar, foram anunciados R$ 71,6 bilhões, o maior volume de recursos da história, segundo o Palácio do Planalto, e 34% superior à safra anterior.

A Caixa ainda destaca que o Plano Safra 2023/2024 prevê um aumento de 25% para 30% da exigibilidade de direcionamento dos recursos obrigatórios. Também foi ampliada a subexigibilidade do Pronaf (agricultura familiar), de 25% para 30%, e do Pronamp (médios produtores), de 35% para 45%.

Modalidades

Na linha de custeio, o pequeno produtor pode solicitar crédito na Caixa com taxa pré-fixada, a partir de 3,00% ao ano pelo Pronaf Custeio. O médio produtor tem à disposição o Custeio Pronamp, com taxa pré-fixada de 8,00% ao ano. Os demais produtores têm acesso a crédito com taxa pré-fixada, a partir de 12,00% ao ano e as cooperativas podem solicitar crédito com taxa pré-fixada de 11,50% ao ano.

Em relação à modalidade de investimento, as condições são juros a partir de 4,00% para investimento faixa 1 por meio do Pronaf e taxa a partir de 7,00% ao ano para os outros produtores. Já na linha de comercialização, os produtores dispõem de taxas pré e pós-fixadas a partir de 12,00% ao ano.

Na modalidade de industrialização, por sua vez, as cooperativas de pequenos produtores podem solicitar o crédito “Industrialização Pronaf” com taxas pré-fixadas a partir de 5,00% ao ano. As demais cooperativas de produção podem solicitar o crédito com taxa pré-fixada de 11,50% ao ano.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias