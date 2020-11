Caixa libera neste domingo R$ 1,5 bi do Auxílio Emergencial para nascidos em maio

A Caixa Econômica Federal liberou neste domingo, 8, o pagamento de R$ 1,5 bilhão do Auxílio Emergencial a 3,6 milhões de pessoas nascida em maio. Segundo a Caixa, a partir deste domingo, 8, os beneficiários já podem movimentar os recursos pelo Aplicativo “Caixa Tem” para pagamento de boletos, compras na Internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais espalhados pelo País. Saques e transferências para quem recebe o crédito neste domingo serão liberados a partir do dia 21 de novembro.

Do total de beneficiários do Auxílio Emergencial nascido em maio, 747,1 mil receberão R$ 487,0 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 2,9 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 972,3 milhões.

O benefício criado em abril pelo Governo Federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300,00 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600,00.

A Caixa lembra que não há necessidade de novo requerimento para receber a extensão do auxílio. Somente aqueles que já foram beneficiados e, a partir de agora, se enquadram nos novos requisitos estabelecidos na MP, terão direito a continuar recebendo o benefício.

