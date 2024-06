Caixa lança linha de crédito a empresas do RS com garantia do FGI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 17:59 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para empresas que sofreram danos materiais com as enchentes no Rio Grande do Sul. Os empréstimos contarão com garantia do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Destinada a empresas com receita bruta anual de até R$ 300 milhões em 2023, a linha terá juros de 1,18% ao mês e até 24 meses de carência.

O valor máximo por operação é de R$ 10 milhões.

O banco público não informou a estimativa de quanto em recursos poderá desembolsar.

Para contratar o crédito, as empresas precisam ser sediadas em cidades do Rio Grande do Sul que tiveram estado de calamidade pública ou emergência reconhecido pelo governo federal.

As operações podem ser contratadas nas agências da Caixa no Estado, e são isentas de tarifa de Encargo de Constituição de Garantia (ECG), além das tarifas de contratação.