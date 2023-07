Caixa já fez 10 mil negociações e 22 mil atendimentos no Desenrola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 12:18 Compartilhe

Nos primeiros dias de Desenrola, a Caixa já fez 10 mil negociações de créditos à vista e a prazo no âmbito do programa, e 22 mil atendimentos a clientes. O banco público não informou o volume já renegociado, e fará nesta sexta-feira, 21, um mutirão nas agências físicas para atender aos clientes.

A Caixa vai abrir as agências uma hora mais cedo na sexta-feira, 21, em um esforço de renegociação tanto do Desenrola quanto de programas do próprio banco. Na quarta-feira, 19, a presidente do banco público, Rita Serrano, disse ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o banco já limpou os nomes de 225 mil clientes no âmbito do programa.

Na atual fase do Desenrola, os bancos podem limpar os nomes de clientes que tenham dívidas de até R$ 100 nas instituições, o que não perdoa as dívidas, mas permite que os clientes voltem a contrair empréstimos. Além disso, podem renegociar dívidas de clientes que tenham renda mensal de até R$ 20.000.

A Caixa está concedendo descontos de até 90% no pagamento de dívidas à vista. Nos parcelamentos, é possível pagar as dívidas em períodos entre 12 e 96 meses, com a primeira parcela em 30 dias e entrada de 10% do valor da dívida.

