Caixa inicia operação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, voltada à classe média

A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira, 5, a operação do crédito imobiliário da Faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. A nova faixa é destinada às famílias de classe média, com renda mensal de até R$ 12 mil, tem juro nominal de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 420 meses.

Os clientes podem financiar até 80% do valor de imóveis novos em qualquer região do País.

Para imóveis usados, a cota é de 60% nas regiões Sul e Sudeste, e de 80% nas demais. O valor máximo de compra e venda é de R$ 500 mil.

Houve ainda um reajuste nos limites de renda das outras faixas. Na faixa 1, o limite de renda mensal familiar passa a ser de R$ 2.850; na 2, foi a R$ 4.700; e na 3, a R$ 8.600. Entre este valor e R$ 12.000 fica o público-alvo da 4, que antes não era atendido pelo programa.

Criada pelo governo para expandir o alcance do programa habitacional, a Faixa 4 tem juros inferiores aos cobrados em financiamentos com recursos dos bancos, que costumam estar mais próximos à taxa básica de juros da economia, a Selic, embora em geral fiquem abaixo dela. A nova Faixa utiliza um misto de recursos do FGTS e dos bancos operadores.

“O governo federal e a Caixa têm a expectativa de beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025, que terão melhores condições para realizar o sonho da casa própria, graças ao Programa Minha Casa, Minha Vida”, diz em nota o presidente do banco público, Carlos Vieira.