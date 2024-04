Caixa inicia na quinta-feira pagamento de incentivo frequência do Pé-de-Meia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/04/2024 - 15:59 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal começará na quinta-feira, 25, os pagamentos do incentivo frequência do Pé-de-Meia, programa do governo federal que concede auxílio mensal para que estudantes do ensino médio se mantenham estudando. As parcelas serão creditadas em poupanças sociais digitais abertas automaticamente pelo banco.

As poupanças estarão no nome dos estudantes beneficiados, e os valores poderão ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem. Os pagamentos serão feitos de acordo com o mês de nascimento dos estudantes, sendo que receberão na quinta os nascidos em janeiro e fevereiro.

O Pé-de-Meia foi criado neste ano pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e prevê o pagamento de até R$ 2.000 por ano a cada estudante, sendo R$ 200 em incentivo às matrículas e mais até nove parcelas de R$ 200 aos alunos que apresentarem frequência escolar adequada e atendam às demais condições.

Se o estudante for aprovado no ano escolar, ganhará um bônus anual de R$ 1.000, que ficará disponível na formatura do ensino médio. Além disso, se o aluno fizer o Enem ao final do terceiro ano, ganhará uma parcela adicional de R$ 200.

O incentivo à matrícula foi pago no dia 26 de março, de acordo com a Caixa. O banco é o agente operador do fundo que custeia os pagamentos, em papel similar ao que desempenha no FGTS. Além disso, é o responsável por abrir as contas e pagar os recursos aos estudantes indicados pelo Ministério da Educação, que gere o Pé-de-Meia.