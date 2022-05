Caixa inaugura hoje a +Milionária com prêmio mínimo de R$ 10 milhões

A Caixa fará hoje (28) o sorteio da mais nova loteria federal, a +Milionária. Diferentemente da Mega Sena – o sorteio mais popular e com os maiores prêmios -, a nova modalidade é composta por duas marcações diferentes em um mesmo jogo. Na primeira marcação, o jogador deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador deve escolher dois números de 1 a 6. O grande prêmio vai para quem conseguir acertar as seis dezenas e ambos os números do trevo.

Além da forma diferente de aposta, a +Milionária também traz inovações na premiação. Não há prêmios acumulados e todos os sorteios oferecerão, no mínimo, R$ 10 milhões. O sorteio será de periodicidade semanal e oferecerá 10 faixas diferentes de premiação – outra peculiaridade quando comparada à Mega-Sena, que só oferece três faixas de prêmio: quadra, quina e sena.





Segundo a Caixa, as chances de acerto das seis dezenas e dos dois trevos é pequena: uma em 238.360.500. As chances de acerto para as faixas de premiação inferiores, entretanto, são maiores. A chance de ter o valor da aposta devolvido (R$ 6) é de uma em 15, sendo necessário acertar dois números do jogo principal e apenas um trevo.

Prêmios

Veja como será distribuída a premiação entre as apostas vencedoras da +Milionária:

Faixa Acertos Chance Prêmio 1 6 dezenas + 2 trevos 1 em 238.360.500 62% do prêmio mínimo de R$ 10 milhões 2 6 dezenas + 1 trevo ou 6 dezenas 1 em 17.025.750 10% do prêmio 3 5 dezenas + 2 trevos 1 em 902.881 8% do prêmio 4 5 dezenas + 1 trevo ou 5 dezenas 1 em 64.491 8% do prêmio 5 4 dezenas + 2 trevos 1 em 16.798 6% do prêmio 6 4 dezenas + 1 trevo ou 4 dezenas 1 em 1.200 6% do prêmio 7 3 dezenas + 2 trevos 1 em 900 Valor fixo de R$ 50 8 3 dezenas + 1 trevo 1 em 112 Valor fixo de R$ 24 9 2 dezenas + 2 trevos 1 em 117 Valor fixo de R$ 12 10 2 dezenas + 1 trevo 1 em 15 Valor fixo de R$ 6

Como apostar?

Assim como outras loterias federais, as apostas podem ser feitas tradicionalmente em casas lotéricas. Também é possível fazer as apostas online, pelo site da Caixa. Para fazer a aposta digital, o usuário deve ter acima de 18 anos e um cartão de crédito válido para viabilizar o jogo. A Caixa receberá apostas da +Milionária até às 16 horas deste sábado.

Assista ao tutorial de como apostar:

O que fazer com o prêmio?

Para o sortudo que conseguir acertar as combinações da +Milionária, a Caixa informa que os R$ 10 milhões poderão render cerca de R$ 63 mil se aplicados na poupança. Com o dinheiro, é possível comprar 169 carros populares do tipo Renault Kwid Zen 1.0, a R$ 59.090 cada. Se o vencedor for um entusiasta de investimentos digitais, o grande prêmio pode garantir 73,5 bitcoins na cotação do momento da reportagem (R$ 136,043).

Criação

Publicada no Diário Oficial da União do dia 18 de abril, a +Milionária começou a receber apostas no início de maio. A nova loteria marca a comemoração de 60 anos de loterias esportivas da Caixa, e é a 11ª loteria no portfólio do banco.