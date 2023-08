Caixa: Inadimplência da carteira de crédito sobe 0,9 p.p. em 12 meses, para 2,79%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 21:17 Compartilhe

No segundo trimestre deste ano, a inadimplência da carteira de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF) foi de 2,79% pelo critério de atrasos acima de 90 dias. É um crescimento de 0,9 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado.

Em release de resultados, o banco público afirma que o indicador foi impactado por um caso específico, sem detalhá-lo. Sem este impacto, a inadimplência da carteira da Caixa seria de 2,46%.

No final de junho, a Caixa possuía índice de cobertura de 169,9%, o que indicava que a cada R$ 1 em atraso, tinha R$ 1,69 separados. O banco não detalha, no material divulgado, o provisionamento total ou as despesas líquidas com provisões no trimestre.

Segundo a Caixa, a carteira de crédito tinha garantias reais de R$ 1,6 trilhão no final do trimestre. Líder em crédito imobiliário, a Caixa tem um alto volume de garantias no segmento.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias