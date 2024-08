Caixa: Inadimplência (90 dias) é de 2,2% no 2º trimestre, baixa de 0,59 p.p. em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 20:28 Para compartilhar:

No segundo trimestre deste ano, a inadimplência da carteira de crédito da Caixa Econômica Federal era de 2,20%, pelo critério de atrasos acima de 90 dias, em uma queda de 0,59 ponto porcentual em relação ao mesmo período do ano passado. Em um trimestre, houve queda de 0,14 ponto.

A carteira com o índice mais alto era a de crédito comercial, com 5,83% de atraso, um crescimento de 0,5 ponto porcentual em um ano. O crescimento foi puxado pelo crédito com recursos livres para empresas, em que a inadimplência foi a 7,01%, alta de 1,1 ponto porcentual no mesmo período.

Segundo o banco, a inadimplência em crédito imobiliário, que é o de maior participação na carteira, era de 1,55%, baixa de 0,53 p.p. em um ano, e de 0,17 p.p. em um trimestre.

No crédito para infraestrutura, a inadimplência foi de 3,67% em junho do ano passado para zero no mesmo mês de 2024. Segundo o banco, houve a baixa de operações de um cliente específico, que vinha afetando os índices em trimestres anteriores.

Já na carteira de agronegócio, a inadimplência da Caixa estava em 2,11% no final do trimestre, um crescimento de 1,64 ponto porcentual em um ano. O segmento teve alta nos atrasos no primeiro semestre do ano diante da compressão de margens dos produtores rurais, que postergaram pagamentos até o lançamento do Plano Safra 2024/2025, em julho.