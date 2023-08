Caixa fecha acordo com Itaipu para financiamento de obras em cidades da bacia da usina

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 17:39 Compartilhe

A Caixa Econômica Federal (CEF) fechou nesta sexta-feira, 18, um acordo com Itaipu Binacional, a empresa que administra a usina hidrelétrica de Itaipu, para atuar no financiamento a projetos socioambientais em cidades que fazem parte da bacia incremental da usina. O valor envolvido, inicialmente, é de R$ 1 bilhão.

Os recursos virão de Itaipu, e o banco público fará a gestão e a operacionalização dos repasses através do Caixa Políticas Públicas, produto criado para dar assessoria técnica na implementação de políticas públicas em todo o País.

A assinatura do acordo foi realizada nesta sexta em Foz do Iguaçu (PR) pelo vice-presidente de Governo da Caixa, Marcelo Bomfim, pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Ênio Verri, e por outras autoridades.

O projeto deve beneficiar 434 cidades, sendo 399 no Paraná, e 35 no Mato Grosso do Sul.

“A parceria entre a Caixa e a Itaipu Binacional vai impulsionar o desenvolvimento sustentável da região e demonstra o compromisso do banco com a preservação do meio ambiente, aliada ao crescimento econômico responsável”, diz Bomfim, em nota.

O programa abrirá um edital para selecionar propostas que contenham ações voltadas à implantação de projetos socioambientais, e de acordo com a Caixa, estarão contemplados o saneamento ambiental, energia renovável, manejo de solo e água, além de obras sociais, comunitárias e de infraestrutura.

Em energia renovável, serão custeados sistemas de geração fotovoltaica, com mais de R$ 170 milhões; outros R$ 184 milhões serão destinados ao saneamento ambiental; R$ 395 milhões irão para projetos de manejo de água e solo; e R$ 180 milhões, para obras sociais.

Os municípios terão até o dia 30 de setembro para cadastrar as propostas, e o resultado da seleção deve ser divulgado no final de outubro. A formalização dos instrumentos de repasse com a Caixa deve acontecer até 31 de dezembro deste ano.

