O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o banco vai atuar no mercado de apostas esportivas eletrônicas com a mesma governança com que atua em loterias, mercado no qual está desde os anos 1960.

“Nós vamos entrar nesse mercado de uma forma tranquila, consciente, com a mesma governança que atuamos em loterias”, disse ele em coletiva à imprensa sobre os resultados do banco em 2024.