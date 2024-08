Caixa Econômica Federal tem lucro recorrente de R$ 3,287 bi no 2º trimestre, alta de 27,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 20:27 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal teve lucro líquido recorrente de R$ 3,287 bilhões no segundo trimestre deste ano, valor 27,3% superior ao do mesmo período de 2023. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 21, pelo banco público.

A carteira de crédito somava R$ 1,175 trilhão em junho deste ano, 10,6% acima do mesmo período do ano passado. A carteira de crédito habitacional, mais representativa, somava R$ 783,6 bilhões, um crescimento de 14,8% na comparação com o mesmo período de 2023.

A margem financeira da Caixa foi de R$ 15,81 bilhões no segundo trimestre, 4,1% maior do que 12 meses antes. “O aumento em 12 meses foi impactado principalmente pela redução de 17,7% nas despesas com recursos de instituições financeiras e oficiais no item compromissadas”, informou o banco.

O banco público obteve R$ 6,755 bilhões em receita de prestação de serviços e tarifas bancárias, um crescimento de 6,5% na comparação com o segundo trimestre de 2023. “O crescimento em 12 meses foi consequência dos aumentos de 15,2% em receitas de produtos de seguridade, 10,8% em serviços de operações de crédito, 9% em receitas com cartões e 6,6% em fundos de investimentos”, diz o relatório.

A Caixa informou ainda que as despesas administrativas somaram R$ 10,769 bilhões no segundo trimestre, alta de 9,3% em um ano. As despesas de pessoal totalizaram R$ 7,3 bilhões, crescendo 7,1% frente ao mesmo trimestre de 2023. As outras despesas administrativas avançaram a R$ 3,5 bilhões, alta de 14,1% no mesmo período.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente atingiu 9,54%, alta de 1,78 ponto porcentual frente ao segundo trimestre de 2023. O PL da Caixa somava R$ 135,524 bilhões, alta de 11,2% em relação a junho de 2023. Os ativos somavam R$ 1,911 trilhão, alta de 10,7% em um ano.