Caixa e BB promovem ações para micro e pequenas empresas

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil desenvolverão ações para as micro e pequenas empresas, a partir deste mês de outubro até o final do ano.

Em comemoração ao Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado amanhã (5), será realizada pelo Banco do Brasil, pelo segundo ano consecutivo, a MPE Week. O projeto consolida a parceria com o público micro e pequena empresa (MPE), que representa 54% dos empregos com carteira assinada e 27% do PIB brasileiro, de acordo com dados do Sebrae. São 18,6 milhões de MPE no Brasil, sendo que 12,7% são clientes BB.

O movimento acontece em duas fases. Na primeira, que vai até amanhã, as micro e pequenas empresas são convidadas a cadastrarem suas ofertas no site mpeweek.com.br para oferecer seus benefícios aos consumidores. Toda MPE pode participar, cliente do BB ou não, gratuitamente.

A segunda fase da campanha acontece a partir de amanhã (5) até o dia 26 de outubro. Nessa fase, o BB divulgará as ofertas que as empresas cadastraram, convidando o público em geral a aproveitar as vantagens da temporada de oportunidades, no mesmo site onde as ofertas foram cadastradas. Por meio de geolocalização, a página possibilita encontrar as ofertas mais próximas.

Na primeira edição da MPE Week, em 2018, cerca de 20 mil empresas se cadastraram em todo país, o que gerou mais de 23 mil ofertas.

Caixa

Já a Caixa, oferece, até o final do ano, pacote com condições especiais em produtos e serviços para micro e pequenas empresas, visando facilitar o pagamento do 13º salário dos funcionários e demais despesas do período de final de ano.

Entre as opções de crédito, estão o GiroCAIXA Recurso PIS, com taxa de juros de 0,83% ao mês mais Taxa Referencial (TR) e isenção do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a operação BNDES Crédito Pequenas Empresas, com possibilidade de carência de três meses e garantia flexibilizada.

A Caixa também oferece 10% de desconto no Seguro Multirisco, isenção da tarifa para a folha de pagamento e 50% de desconto na Cesta de Serviços Clássica.