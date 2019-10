Caixa diz ter no momento 8 negociações em curso na área de seguros e 2 em cartões

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira, 1º de outubro, que o banco realizou na semana passada uma renegociação na área de Seguro de Vida, Previdência e Prestamista no valor de R$ 7,8 bilhões. Além disso, segundo ele, há atualmente outras negociações em andamento. “Temos neste momento oito negociações em curso na área de seguros e mais dois em cartões de crédito”, afirmou, durante audiência pública na Câmara dos Deputados.

Guimarães lembrou ainda que, em setembro, a Caixa realizou a primeira venda de ações no banco Pan, no valor de cerca de R$ 500 milhões. “Vamos vender toda a participação no banco Pan”, disse.

Apenas em 2019, conforme a Caixa, o banco Pan gerou um variação positiva de R$ 4,2 bilhões para a Caixa.

Guimarães destacou ainda o fato de, atualmente, o índice de Basileia da Caixa estar em 20,3%. “Nenhum outro banco no Brasil tem indicador de Basileia superior a 20%”, pontuou o presidente da instituição.

Pedro Guimarães participa no período da tarde desta terça-feira de audiência pública na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, para tratar de temas ligados à Caixa Econômica Federal.