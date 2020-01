Caixa diz estar muito próxima de começar abertura de capital da Caixa Seguridade

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que a instituição está discutindo, obtendo as autorizações e está muito perto de começar a abertura de capital da Caixa Seguridade. Guimarães disse também que o banco deve anunciar uma joint venture na bandeira de cartões. “Será uma operação surpreendente”, afirmou, durante painel em conferência do Credit Suisse em São Paulo.

Ele citou que o banco é uma potência financeira, mas pouco reconhecida. “Na Índia, dizíamos que o banco é um pouco maior que o ‘state bank’ do País. Mas, aparentemente, eles percebem o setor financeiro como algo do tamanho do Suriname”, afirmou, referindo-se à viagem presidencial ao país asiático nesta semana.

O executivo disse que não considera aceitável que um banco do tamanho da Caixa tenha um “cross selling” entre as suas unidades tão pequeno.

“Vendemos para apenas 1% da nossa base de clientes o seguro prestamista. Para 0,5% dos clientes, vendemos consórcio. Para 0,2%, títulos de capitalização. Como pode ter um cross selling tão baixo mesmo sendo o banco das lotéricas?”, questionou Guimarães.

Segundo ele, a Caixa tem 4.200 agências, 13.200 lotéricas e 8.700 correspondentes bancários exclusivos distribuídos em todas regiões do Brasil.

Crédito imobiliário

O presidente da Caixa afirmou que a instituição financeira vai começar a oferecer financiamento imobiliário com taxa pré-fixada em três semanas. Essa modalidade de crédito imobiliário, segundo reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), também está no radar de bancos privados.

Guimarães afirmou, ainda, que a Caixa vai testar a securitização da carteira de crédito imobiliário com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Quando cria essa linha com IPCA, você torna possível a securitização da carteira”, disse Guimarães.

Adquirência

O presidente da Caixa disse que o banco público está em fase final de discussão para entrar no negócio de adquirência de cartões, o credenciamento de estabelecimentos comerciais para aceitar meios eletrônicos de pagamentos. “A Caixa é o único banco que não tem adquirência, vamos resolver isso agora”, comentou, sem dar maiores detalhes.

No último dia 20 foi formalizada a criação da Caixa Cartões, que vai operar no segmento de maquininhas, ou seja, a adquirência, e ainda deve lançar uma nova bandeira de cartões. O banco vai trabalhar com parceiros nos dois negócios.

“A grande força da Caixa será vista a partir de 2021”, disse Guimarães nesta quarta, ao falar do processo de mudanças dentro do banco público que vem ocorrendo desde janeiro de 2019, quando assumiu o comando.

‘Pedalada’

O presidente da Caixa afirmou que os chamados instrumentos híbridos de capital e dívida (IHCD) foram uma forma de pedalada fiscal. O banco já devolveu aproximadamente R$ 11,3 bilhões ao governo frutos destes empréstimos, feitos no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e as devoluções continuam este ano.

“Eu falo de IHCD e percebo que as pessoas não me entendem. É simples, foi pedalada”, disse Guimarães.