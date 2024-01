Caixa concede condições especiais a clientes na semana em que completa 163 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/01/2024 - 17:39 Para compartilhar:

Na semana em que completa 163 anos de existência, a Caixa Econômica Federal vai oferecer vantagens para os clientes pessoas físicas e jurídicas em uma série de produtos e serviços. As condições especiais começam a ser oferecidas nesta segunda-feira, 8. O aniversário da Caixa é na sexta-feira, 12.

Para pessoas físicas, haverá vantagens em uma série de produtos. Nos cartões de crédito contratados entre os dias 8 e 12 de janeiro, o cliente ficará isento da primeira anuidade, benefício que pode se tornar vitalício caso atinja o gasto mínimo indicado para cada cartão até o final do mês de junho. Na sexta-feira, o banco concederá uma bonificação extra no resgate de pontos.

Haverá ainda isenção de tarifas para a compra de moeda estrangeira ao longo da semana, redução de 33% a 50% nos valores em fundos de investimento selecionados entre os dias 8 e 31, e desconto de 5% na taxa de juros para a contratação do CDC Caixa entre os dias 8 e 12. A linha tem prazo de até 72 meses e taxa a partir de 3,01% ao mês.

O banco também concederá condições especiais na contratação de produtos de consórcio, capitalização e previdência, e nos seguros de vida, auto e rural. Outra promoção, que acontecerá na sexta, será a concessão de um bônus de até 3 GB de internet para clientes do banco que recarregarem planos pré-pagos da operadora Vivo com valores a partir de R$ 25.

Para empresas, além dos produtos de seguridade, haverá condições especiais na contratação de linhas de crédito para investimentos e capital de giro. Os serviços de cobrança bancária terão valor reduzido no dia 12, e entre os dias 8 e 31, haverá preços competitivos e vantagens exclusivas para a contratação da Azulzinha, a maquininha da Caixa.

O banco também concederá um retorno porcentual na carga de cartões Caixa Refeição ou Alimentação contratados ao longo do mês. O retorno poderá ser utilizado em compras no shopping virtual Caixa Pré-Pagos, na compra de produtos que envolvam alimentação, segurança ou saúde do trabalhador. A condição vale para a contratação de no mínimo cinco cartões.

Para os clientes do segmento agro, a Caixa concederá financiamentos do programa Pronamp com taxas a partir de 7% ao ano. Os recursos são destinados ao financiamento da produção.

“Nestes 163 anos, apresentamos ao país um banco cada vez mais sustentável, moderno e eficiente, sem nunca esquecer nossa missão primordial: cuidar dos mais necessitados do nosso País”, diz em nota o presidente da Caixa, Carlos Vieira. “Além de principal parceiro do Governo Federal na implementação de políticas públicas, estamos sempre ouvindo as necessidades das pessoas para encontrarmos processos e soluções que as coloquem no centro das transformações que precisamos alcançar.”

A Caixa foi criada pelo imperador D. Pedro II em 1861, para estimular a poupança das classes baixas e também conceder empréstimos a esta camada da população. Ao longo do tempo, foi ganhando outras funções, como o monopólio das loterias federais (desde 1961) e a absorção do Banco Nacional da Habitação (BNH), em 1986, que tornou a Caixa líder em financiamento habitacional no País, posição que ostenta até hoje.

As caixas econômicas são uma figura regulatória reconhecida pelo Banco Central, mas de acordo com o regulador, a Caixa é a única atualmente em funcionamento no País. Embora possa cumprir as mesmas funções dos bancos comerciais, prioriza a concessão de crédito e financiamentos a programas e projetos de cunho social, segundo a definição do regulador.

