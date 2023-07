Caixa: Com renegociações na 1ª semana de Desenrola, R$ 54,3 mi foram recebidos até 20/7

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 19:08 Compartilhe

Na primeira semana do Desenrola, a Caixa já recebeu R$ 54,3 milhões referentes à renegociação de 11.405 contratos de crédito de 9.254 clientes, de acordo com balanço divulgado pelo banco público nesta sexta-feira, 21. Os números foram contabilizados até o fechamento de quinta-feira, 20.

Nesta sexta, a Caixa abriu todas as agências físicas uma hora mais cedo para um mutirão de renegociação de dívidas tanto no Desenrola quanto em uma campanha própria. O chamado Dia do Desenrola teve mais 5.333 renegociações no valor de R$ 13,8 milhões, de acordo com o banco. O número de clientes foi 30% superior à média da semana.

Neste caso, a efetivação das renegociações e dos valores acordados depende do pagamento do boleto de cada contrato.

“Hoje, estamos realizando ações profundamente importantes para nossos clientes. Estamos dando às famílias a possibilidade de retomar o crédito de consumo”, diz em nota a presidente da Caixa, Rita Serrano. Ela acompanhou a ação do banco em uma agência de Brasília.

Ainda de acordo com o banco, com o Desenrola, a procura por informações sobre renegociação de dívidas no site da Caixa saltou de 69 mil para mais de 1 milhão de acessos ao dia.

Na primeira fase do Desenrola, iniciada na segunda, os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20.000, e ganham créditos tributários de mesma monta dos descontos que concedem. Além disso, podem retirar de cadastros restritivos os nomes de clientes que devam até R$ 100, mas as dívidas não são perdoadas.

A Caixa também ampliou o prazo de renegociação oferecido no Desenrola, de 96 para 120 meses.

