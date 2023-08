Caixa: carteira de crédito vai a R$ 1,062 bi no 2º trimestre, alta de 14,4% em um ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 20:44 Compartilhe

A carteira de crédito da Caixa Econômica Federal (CEF) encerrou o segundo trimestre deste ano em R$ 1,062 trilhão, de acordo com a nota divulgada nesta quarta-feira, 16, com parte dos resultados do banco no período. O volume é 14,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

Na carteira de maior peso, a de habitação, o banco público cresceu 15,0% em 12 meses, chegando a um saldo de R$ 682,8 bilhões, em resultado que inclui subsídios e Construcard. No segmento, foram R$ 85,4 bilhões em contratações no primeiro semestre deste ano, alta de 14,0% em relação ao mesmo período do ano passado.

Com recursos do FGTS foram emprestados R$ 44,4 bilhões no período, crescimento de 51,8% no mesmo período, incluindo subsídios.A participação nesse mercado chegou a 67,5% no fim de junho.

A carteira para o agronegócio, por sua vez, teve aumento de 60,5% em um ano, para R$ 49,4 bilhões. No crédito comercial, o saldo foi de R$ 86,6 bilhões no primeiro semestre, em linha com o mesmo período do ano passado, disse o banco.

No final de junho, a captação total da Caixa somava R$ 1,273 trilhão no fim do primeiro semestre, de acordo com o banco, um aumento de 15,4% em relação ao período de janeiro a junho do ano passado.

O índice de Basileia da Caixa, que mede a solidez do banco frente aos compromissos de crédito, era de 16,6% no segundo trimestre, baixa de 2 pontos porcentuais em um ano. O índice mínimo exigido dos bancos brasileiros é de 11,5%.

