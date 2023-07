Caixa, BB, BNB e Basa assinam nesta 4ª-feira acordo para estudar compartilhamento de rede

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 15:27 Compartilhe

A Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco da Amazônia (Basa) assinam nesta quarta-feira, 19, um acordo para iniciar estudos para o compartilhamento das redes físicas de atendimento entre os quatro bancos públicos federais. Isto significa que um cliente do BB poderá utilizar terminais e as loterias da Caixa para sacar dinheiro ou pagar contas, e vice-versa.

O acordo não é inédito – entre 2007 e 2020, Caixa e BB operaram com rede compartilhada. A novidade é a participação dos quatro bancos comerciais controlados pelo governo federal, o que deve ampliar o escopo do compartilhamento.

“Isso é, primeiro, para melhorar a eficiência dos bancos, e segundo, para melhorar o atendimento à população”, disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a presidente da Caixa, Rita Serrano. Segundo ela, a rede total da Caixa tem mais de 26.000 pontos de atendimento, entre agências, lotéricas e outros postos.

No BB, a rede própria contava com 11 mil pontos em março deste ano. O BNB tinha 986 postos em dezembro do ano passado, de acordo com o balanço mais recente, e o Basa, com cerca de 120. Os dois últimos bancos têm atuação em escala regional, enquanto Caixa e BB atuam em todo o País.

De acordo com Serrano, ainda não há uma data para que o compartilhamento comece a acontecer. “Vamos fechar esse protocolo agora à tarde, e vamos definir os prazos conforme a unificação tecnológica”, disse ela. “É uma ação extremamente importante e vai ao encontro do desejo do governo federal de eficiência no serviço público.”

