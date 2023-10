Caixa Assistência começa a vender produto para MEIs através do Caixa Tem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 12:20 Compartilhe

A Caixa Assistência vai começar a vender através do aplicativo Caixa Tem o Rapidez MEI, pacote de produtos de assistência destinado a microempreendedores individuais. O produto tem assistências 24 horas para imóveis, carros e motos, além de mão de obra qualificada em hidráulica e elétrica, chaveiro, reboque e troca de pneu, entre outros.

O produto tem planos com preços de R$ 29 por mês, ou R$ 149 para a vigência por seis meses, e ainda de R$ 280 para 12 meses. A empresa já vende o Rapidex MEI através de outros canais da Caixa, como as agências e os correspondentes Caixa Aqui.

“A oferta do produto Rapidex MEI no aplicativo Caixa Tem trará inovação e vai democratizar o acesso a serviços com foco no bem-estar dos microempreendedores de todo País”, diz a presidente da Caixa Assistência, Claudia Ramos.

Em agosto, de acordo com dados da consultoria Sensor Tower compilados pelo Bank of America, o Caixa Tem possuía 14,1 milhões de usuários ativos.

“A inserção dos serviços do Rapidex MEI no Caixa Tem cumpre a missão da Caixa em aumentar a experiência de nossos clientes a novos patamares o que proporciona soluções de alto valor agregado a um valor acessível”, afirma o presidente da Caixa Seguridade, Felipe Mattos.

