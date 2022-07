Caixa aprova renegociação de dívida do Corinthians por estádio

SÃO PAULO (Reuters) – A Caixa Econômica Federal informou nesta segunda-feira que aprovou a proposta de renegociação do Corinthians relativa ao financiamento para a construção da Neo Química Arena.







O banco estatal, no entanto, não informou quais as condições do acordo e disse que não comenta os aspectos específicos de processos judiciais ou renegociações em andamento.

O clube tomou um empréstimo com o banco em 2013 no valor de 400 milhões de reais.

Segundo reportagens, o valor atual da dívida do Corinthians com a Caixa é de cerca de 611 milhões de reais.

(Por Aluísio Alves)