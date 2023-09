Caixa anuncia medidas de apoio a locais afetados por ciclone no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 12:35 Compartilhe

A Caixa anunciou nesta sexta-feira, 8, medidas de apoio aos municípios afetados pelo ciclone no Rio Grande do Sul, que já deixou ao menos 41 mortos. Além de auxiliar as autoridades locais para agilizar o pagamento do Saque Calamidade do FGTS aos trabalhadores que moram em regiões declaradas em situação de emergência ou calamidade pública, o banco vai oferecer aos clientes outras condições especiais, como a pausa nas prestações de contratos habitacionais.

Nesta sexta-feira, a vice-presidente do Agente Operador da Caixa, Lucíola Aor, e a vice-presidente de Negócios de Varejo, Maria Cristina Abdelnour Farah, estarão em Lajeado (RS) para liderar a assessoria técnica do banco aos municípios, com arquitetos e engenheiros, para assistência na operacionalização de repasses de recursos.

Segundo o banco, as prefeituras poderão contar com o apoio para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas em contratos já acompanhados pela instituição, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde, escolas, entre outras.

Em relação ao Saque Calamidade do FGTS, é necessário possuir saldo na conta do fundo e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220. Nos contratos habitacionais, a instituição possibilita a pausa de até 90 dias nas prestações nas regiões atendidas, mediante solicitação nas agências. As prestações são incorporadas ao saldo devedor dos clientes.

A Caixa ainda oferece condições especiais de crédito para os clientes pessoa física e jurídica nas áreas afetadas, como pausa nas parcelas de empréstimo e renegociação de condições do contrato, a depender da modalidade.

Há ainda ação para fluxo facilitado para atendimento e liberação de indenizações no Caixa Seguridade.

