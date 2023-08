Caixa alcança R$ 1 bi renegociados por meio do Desenrola, para 50 mil clientes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 17:49 Compartilhe

A Caixa Econômica Federal (CEF) já renegociou R$ 1 bilhão em dívidas de clientes através do Desenrola, o programa de renegociação criado pelo governo federal. De acordo com o banco público, foram beneficiados mais de 50 mil clientes.

Ao todo, entre o dia 17 de julho e esta sexta-feira, 4, o banco renegociou mais de 62 mil contratos de clientes. Segundo a Caixa, 91,2% das dívidas foram pagas à vista com desconto de até 90%.

O banco calcula, ao todo, ter 13,7 milhões de clientes com dívidas em atraso, com um saldo acumulado de R$ 220,9 bilhões em dívidas em 17,8 milhões de contratos. De acordo com a Caixa, o site de renegociação do banco já registrou 6,8 milhões de visitas.

Na primeira fase do Desenrola, os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20.000. É possível parcelar as dívidas entre 12 e 120 meses, com taxas personalizadas e a primeira parcela para 30 dias.

A exclusão dos cadastros restritivos se dá em até cinco dias úteis após a efetivação da renegociação. O Desenrola vai até 31 de dezembro.

