Caixa abre mais de 2 mil agências no sábado, 30, para pagar auxílio emergencial

Neste sábado, 30, começa o calendário de saque em espécie da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para beneficiários que não estão no Bolsa Família. Por enquanto, apenas quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e nasceu em janeiro pode sacar o valor.

Na próxima segunda, 1º de junho, poderão sacar os nascidos em fevereiro e assim por diante.

Segundo a Caixa, o escalonamento dos saques presenciais de acordo com o mês de aniversário tem como objetivo evitar aglomerações e filas em frente às agências do banco.

Para atender à grande demanda, a Caixa Econômica Federal vai abrir 2.213 agências no País inteiro neste sábado. Em São Paulo, serão abertas 535 unidades.

O horário de funcionamento das agências será das 8 horas às 12 horas e todos que chegarem dentro desse período serão atendidos, mesmo que a unidade feche ao meio dia.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas, já que o atendimento continuará até o último cliente.

Para saber quais agências estarão abertas, o beneficiário deve consultar o site da Caixa: http://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx

O banco pede que os clientes verifiquem o site antes de saírem de casa.

As unidades estarão abertas a todos que já têm o valor liberado para saque. Isso significa que também pode retirar o dinheiro quem recebeu a primeira parcela no mais novo lote e beneficiários do Bolsa Família, cujo calendário escalonado termina nesta sexta, 29.

No entanto, a Caixa pede que quem puder movimentar os valores do auxílio pelos meios digitais evite ir às agências.

O banco ressalta que é possível fazer compras online e até presenciais em algumas máquinas de cartão, como as da Cielo, com o Cartão de Débito Virtual, que pode ser emitido gratuitamente pelo aplicativo CAIXA Tem.

O app ainda permite pagar contas e boletos bancários. Para quem já tem o saque liberado, também é possível fazer transferências dos valores para outra conta bancária.

Veja o calendário de saque da segunda parcela do auxílio emergencial:

– 30 de maio (sábado) – para pessoas nascidas em janeiro;

– 1º de junho (segunda-feira) – para pessoas nascidas em fevereiro;

– 2 de junho (terça-feira) – para pessoas nascidas em março;

– 3 de junho (quarta-feira) – para pessoas nascidas em abril;

– 4 de junho (quinta-feira) – para pessoas nascidas em maio;

– 5 de junho (sexta-feira) – para pessoas nascidas em junho;

– 6 de junho (sábado) – para pessoas nascidas em julho;

– 8 de junho (segunda-feira) – para pessoas nascidas em agosto;

– 9 de junho (terça-feira) – para pessoas nascidas em setembro;

– 10 de junho (quarta-feira) – para pessoas nascidas em outubro;

– 12 de junho (sexta-feira) – para pessoas nascidas em novembro;

– 13 de junho (sábado) – para pessoas nascidas em dezembro.