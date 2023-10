Caixa abre mais cedo para negociar Desenrola e Minha Casa, Minha Vida

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 18/10/2023 - 6:42 Para compartilhar:

As agências da Caixa em todo o País abrirão uma hora mais cedo nesta quarta-feira (18) para a campanha “Tá na Caixa”, que prevê atendimentos relativos ao programa de renegociação de dívidas Desenrola, o programa habitacional Minha Casa Minha Vida e linhas de crédito do banco.

A antecipação do horário de abertura, que vale para todas as agências da Caixa no país, será de acordo com o horário já praticado em cada região.

Ou seja, se em determinada cidade as agências começam a operar às 10h, o início será às 9h. Caso o horário habitual seja às 11h, a abertura será às 10h. E assim por diante.

O banco diz que a ocasião também é uma oportunidade para apresentar aos seus clientes as diversas ações de melhoria realizadas em seus processos, gestão, ferramentas, infraestrutura e inovação.

Entre as medidas recentes para reforçar o atendimento, a Caixa cita a contratação de mais 1 mil empregados, diretos e indiretos; estudo de um novo concurso público em 2024; abertura de 17 novas superintendências regionais; emissão e entrega de 8 milhões de cartões Caixa Tem até o fim do ano; novo “Fale Conosco” no site; SAC habitação pelo Whatsapp, com atendimento humano personalizado online; e aceitação pela rede lotérica de cartão de crédito e débito de qualquer emissor e das principais bandeiras.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias