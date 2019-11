Caiu no Enem: professores comentam questões do exame na TV Brasil

Pelo sexto ano consecutivo, a TV Brasil acompanha o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) com o especial Caiu no Enem. A atração reúne entrevistas com professores e alunos, matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes sobre as provas.

No segundo domingo de exame, em que os candidatos fizeram provas de ciências da natureza e matemática, os especialistas analisaram as questões propostas. Os professores comentaram a avaliação, destacaram quais foram os principais temas cobrados e apontaram as surpresas do exame. O programa é apresentado pela jornalista Vanessa Léda.

Acompanhe ao vivo: