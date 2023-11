‘Caiu e desmaiou do nada’, relata amiga de fã que morreu em show de Taylor Swift no RJ

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2023 - 16:18 Para compartilhar:

A bióloga Daniele Menin é amiga e estava com a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu na sexta-feira, 17, durante o show de Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro.

+ Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio

+ Nova portaria do Ministério da Justiça permite entrada de garrafas d’água em shows no Brasil

O que aconteceu:

Em entrevista ao g1, Daniele relatou que as duas saíram de Mato Grosso para assistir ao show da artista. “A gente estava na fila, né, estava bem quente só. Mas, ela estava bem, a gente estava super animada. E aí, do nada, logo na segunda música do show ela simplesmente caiu, desmaiou. Não falou nada. A gente estava chorando de emoção, de ver a Taylor, e aí ela caiu assim. O pessoal puxou (sic) ela para fora, a gente estava bem na grade, e aí eu pulei a grade e a gente foi correndo para o postinho de apoio deles ali”, acrescentou.

A bióloga ressaltou que Ana recebeu os primeiros socorros no estádio. Depois, foi acionada uma ambulância, que a levou para o Hospital Municipal Salgado Filho. No decorrer do trajeto, a jovem sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ

, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que tomou conhecimento sobre o ocorrido, que é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Piedade). Já o corpo de Ana Clara foi encaminhado ao IMLAP (Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto), onde será submetido a exames periciais para determinar a causa da morte.

Por conta do ocorrido, o Ministério da Justiça elaborou uma nova portaria que passa a permitir a entrada de garrafas d’água em shows no Brasil.

Um vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), mostra um caminhão do Corpo de Bombeiros jogando água nos fãs que se encontram na fila para a apresentação da Taylor Swift neste sábado, 18, no Engenhão.

🚨 Os bombeiros estão jogando água nos fãs que estão na fila do Estádio Nilton Santos. pic.twitter.com/eDaFpDxDW5 — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 18, 2023

