Caio Ribeiro fala sobre expectativa para ‘Dia D’ no tratamento do câncer: ‘Vou saber se vencemos essa batalha’ Ex-jogador e comentarista aguarda um exame que será realizado ainda está semana para saber se venceu a doença

O comentarista Caio Ribeiro falou no ‘Bem, Amigos’, do SporTV, sobre a expectativa pela reta final do tratamento do linfoma que ele vem tratando nas últimas semanas. Galvão abriu o programa brincando com a aparência do colega, a quem ele comparou com o ator Vin Diesel e o ex-tenista André Agassi.

O narrador e apresentador da atração revelou o que falou para Caio no inicio do tratamento, quando Caio precisou deixar o trabalho presencial para participar dos programas de casa.

– Muito bom te ver assim com esse sorriso, ver que você está cada dia melhor e aquilo que te disse lá na sua despedida (presencial) para o seu tratamento, que você rapidamente estaria com a gente de novo nas cabines, porque Deus e a ciência estão com vocês – disse Galvão.

+ Veja a tabela do Brasileirão!

E MAIS:

Caio agradeceu o comentário e afirmou que aguarda um exame que será realizado ainda está semana para saber se venceu a doença.

– Obrigado Galvão, eu acredito muito na medicina, tenho minha fé, acredito em Deus. E tá acabando. Se Deus quiser, na sexta-feira, eu faço um exame para saber se esse linfoma saiu de vez. Vou saber se vencemos essa batalha, e ai a vida volta ao normal – disse o ex-jogador.

E MAIS:

Veja também