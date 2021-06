Caio Ribeiro é condenado pela Justiça a pagar divida de R$ 3,4 milhões com o Bradesco Comentarista da Rede Globo ainda pode ter bens bloqueados pela Justiça caso não pague o valor estimado

Caio Ribeiro, comentarista do Grupo Globo, foi condenado pela Justiça a pagar a dívida de R$ 3,4 milhões com o Bradesco. A defesa do ex-jogador apelou para que o comunicador não tenha os bens bloqueados pela entidade enquanto não quitar o valor estimado. A informação é do portal “UOL”.

Segundo advogados do Bradesco, a dívida foi contraída em abril de 2018. O banco concedeu um empréstimo no valor de R$ 3 milhões. No contrato, a partir de maio de 2018, Caio Ribeiro concluiria o pagamento em 360 meses (30 anos). Ainda segundo a empresa, o comentarista alegou problemas financeiros e renegociou sua dívida. Entretanto, segue sem pagar as prestações previstas.

Já a defesa de Caio Ribeiro, tenta usar o imóvel avaliado em R$ 4,5 milhões como garantia do pagamento. Em contrapartida, o Bradesco afirma que a residência sofreu desvalorização e apresenta valor de mercado menor que os R$ 3,4 milhões dívida do ex-jogador. O valor foi corrigido segundo cálculos do próprio banco.

