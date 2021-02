Caio Ribeiro diz que Rodinei não merecia ter sido expulso: ‘É um erro que decide um campeonato’ Comentarista do Grupo Globo ainda criticou as pessoas que operam o VAR no Brasil

O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1 no último domingo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogo foi marcado por um polêmico lance: a expulsão de Rodinei.

Durante sua participação no ‘Globo Esporte SP’ desta segunda-feira, o ex-jogador Caio Ribeiro discordou da expulsão do lateral colorado e afirmou que é um erro que pode decidir um campeonato.

– O Rodinei não merecia ter sido expulso. O cartão amarelo estava de bom tamanho. Essa questão do R$ 1 milhão é a parte folclórica e da brincadeira. Esse é um erro que decide um campeonato – afirmou.

Caio também aproveitou para criticar o VAR. Não a tecnologia em si, pelo contrário, mas o comentarista aproveitou para esclarecer que quem merece as críticas são as pessoas que operam o árbitro de vídeo.

– Vamos começar a criticar o VAR. Não é a tecnologia que está errada, são as pessoas que operam o equipamento e a tomada de decisão do árbitro. Olhou no vídeo, viu que não teve maldade ou tanta intensidade, um amarelo resolveria o problema – completou.

