Caio Ribeiro afirma que críticas a Neymar ‘passaram do limite’

O ex-atacante Caio Ribeiro saiu em defesa de Neymar nesta segunda-feira. Durante uma entrevista ao “Flow Sport Club”, o comentarista do grupo Globo afirmou que as críticas ao atacante da Seleção Brasileira depois de sua atuação no empate sem gols contra a Colômbia passaram do limite.

> Confira a classificação atualizada das Eliminatórias 2021 e simule as rodadas!



– Passaram do limite. Ele está incomodado e sabe que não jogou bem. Eu gostaria que olhássemos para ele com o mesmo carinho e lado humano que olhamos para Simone Biles quando ela pede para não disputar – disse Caio Ribeiro, lembrando o caso da ginasta americana Simone Biles, que abandonou provas na Olimpíada de Tóquio para cuidar da própria saúde mental.

E MAIS:

Caio Ribeiro demonstrou apoio a Neymar após empate com a Colômbia (Foto: Reprodução/Instagram)

A preocupação de Caio Ribeiro também é a de muitos torcedores da Seleção Brasileira, que foram às redes sociais neste domingo e demonstraram apoio a Neymar após o empate com a Colômbia.

+ Conheça o novo app do LANCE! e fique por dentro dos resultados e notícias!



Neymar e Seleção Brasileira voltam a entrar em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na competição, o Brasil lidera a tabela com 28 pontos em 10 jogos.

E MAIS:

Saiba mais