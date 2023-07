Caio Paulista dedica classificação do São Paulo a Pablo Maia: ‘Para ele, para a família dele’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 22:42 Compartilhe

Autor do primeiro gol do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, resultado que colocou o time tricolor nas semifinais da Copa do Brasil, Caio Paulista dedicou a classificação a Pablo Maia. Na quarta-feira, um dia antes da partida, o volante perdeu o pai, Roberto Fortunato, vítima de um câncer. Por isso, foi liberado pelo clube e não participou do jogo.

“Essa partida a gente dedica ao Pablo, para a família dele. que deus conforte eles. Está passando um momento difícil, estamos com ele. Quis fazer essa homenagem porque é trabalhador, garoto bom de bola. A classificação gente dedica para ele”, o lateral-esquerdo, em entrevista ao serviço de streaming Prime Video, vestindo uma camisa com o nome de Pablo Maia.

A peça de roupa já havia sido exibida por Caio Paulista na entrada do time são-paulino no gramado. Sem Pablo Maia, titular da equipe, o técnico Dorival Júnior formou o meio de campo tricolor com Gabriel Neves, Nestor, Alisson e Wellington Rato. A formação mostrou-se acertada, pois o São Paulo foi superior durante a maior parte do jogo, mesmo jogando em território adversário.

Caio Paulista balançou a rede aos quatro minutos do segundo tempo, no momento em que o Palmeiras vencia por 1 a 0, após gol marcado por Piquerez na etapa inicial. O empate já classificaria o time do Morumbi, mas David marcou aos 43 para praticamente selar a vaga. O adversário do São Paulo nas semifinais será o vencedor do duelo entre Corinthians e América-MG, que jogam apenas no sábado.

