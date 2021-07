Caio Paulista comenta empate do Fluminense e postura do time: ‘A gente buscou o resultado’ Camisa 70 elogiou goleiro do Ceará e destacou partida dominada pelo Tricolor; atacante se destacou na partida e teve um gol anulado

Após o empate do Fluminense contra o Ceará em uma partida sem gols, Caio Paulista comentou sobre a atuação do time, superior ao adversário, e falou em continuar o trabalho para o próximo confronto. É o quinto empate do Tricolor em 10 rodadas do Brasileirão 2021.

– A gente buscou o resultado a todo momento, em todo momento nosso time buscou o gol, finalizamos, o goleiro deles fez uma bela partida. Agora é trabalhar, próxima rodada tem mais três pontos para disputar – disse.

> Confira a classificação da Série A após a décima rodada

No sábado, o Fluminense enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, às 19h, em jogo válido pela décima primeira rodada. A transmissão será pelo Premiere e no Tempo Real do LANCE!

E MAIS:

E MAIS:

Veja também