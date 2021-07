Caio Paulista aprova atuação do Fluminense e elogia goleiro do Ceará

Embora tenha tido uma das melhores exibições no Campeonato Brasileiro, o Fluminense não saiu de um empate sem gols com o Ceará, na noite desta quarta-feira, em São Januário, pela décima rodada. E o atacante Caio Paulista atribuiu o resultado à boa atuação do goleiro do time cearense.

Richard fez pelo menos quatro grandes defesas durante os 90 minutos e evitou que o Fluminense voltasse a vencer. E não foi por falta de insistência, disse Caio Paulista na saída do gramado.

“A gente buscou o resultado a todo momento. Finalizações bastante ao gol, mas o goleiro deles (Richard) fez uma grande partida. Agora é trabalhar, pois no fim de semana temos mais três pontos em disputa”, comentou o jogador. No sábado, o adversário vai ser o Sport, no Recife.

O Fluminense dominou as ações em campo, embora tenha tido que se adaptar com a ausência de Fred, que saiu lesionado logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Além de Caio Paulista, o jovem Luiz Henrique foi outro destaque no confronto, dando bastante trabalho ao Ceará.

Com o empate, o Fluminense ficou em décimo lugar, com 14 pontos, e está a cinco pontos do Atlético-MG, primeiro time dentro do G-4 do Brasileirão.

