Caio Castro sofre acidente durante treino para Copa Truck; assista

14/10/2023 - 13:12

O ator e piloto Caio Castro se envolveu em um acidente neste sábado, 14, durante o treino para Copa Truck. No Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, Porto Alegre (RS), ele perdeu o controle de seu Mercedes-Benz #22.

Conforme registrado em vídeo, Caio fazia o contorno do Tala Larga quando colidiu com a barreira de pneus. Na sequência, o piloto deixou o veículo. Apesar do susto, ele passa bem e não teve nenhuma lesão, segundo informações do ge.

O caminhão de Caio passa pelo conserto, mas não deve prejudicá-lo na competição. O piloto ainda poderá participar das duas corridas deste sábado.

LIVRAMENTO. O ator (e piloto) Caio Castro sofreu um acidente no Autódromo Internacional de Tarumã, região metropolitana de Porto Alegre, no RS. Ele participava de treino para a Copa Truck. O ator escapou ileso, causando apenas uma interrupção na sessão deste sábado, 14. pic.twitter.com/JqHKor5RZj — BT Mais (@belemtransito) October 14, 2023

