Caio Castro está vivendo romance com assistente de palco do Faustão; saiba quem é

A fila amorosa andou para Caio Castro. Segundo informações da coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, o ator está vivendo um romance com a assistente de palco do Faustão Daiane de Paula.

A modelo trabalha com Fausto Silva desde 2016 como bailarina e, devido sua desenvoltura, ganhou a oportunidade como repórter de plateia. Assim como algumas dançarinas, a loira também foi trabalhar com o comunicador no novo programa dele na Band.

Antes do affair com Daiane, Castro namorou por dois anos e meio com Grazi Massafera. O relacionamento dos atores chegou ao fim em agosto do ano passado. Vale ressaltar que Massafera está namorando o diretor Alexandre Machafer desde outubro do ano passado.

Veja algumas fotos de Daiane de Paula:

