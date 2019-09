Bem que eles tentaram se disfarçar, mas não teve jeito! Caio Castro e Grazi Massafera foram flagrados em momento íntimo no Rock in Rio. Nas imagens em que a coluna teve acesso, os atores aparecem em clima de romance durante o show do Charlie Brown Jr., no Rock District, no segundo dia do festival, neste sábado. A coluna torce muito para o novo casal. Veja as fotos do flagra:

Galeria de Fotos



Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação





Caio Castro e Grazi Massafera



Divulgação