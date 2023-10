Caio Castro comenta acidente sofrido em treino para Copa Truck: ‘Com emoção’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/10/2023 - 11:21 Compartilhe

O ator e piloto Caio Castro se envolveu em um acidente neste sábado, 14, durante o treino para Copa Truck. No Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, Porto Alegre (RS), ele perdeu o controle de seu Mercedes-Benz #22, no contorno do Tala Larga, e colidiu com a barreira de pneus.

Apesar do susto, ele passa bem e pôde voltar a competição. Mais tarde, usou o Instagram para comentar o acidente, pontuando que seu veículo foi cosertado rapidamente. “Arrumaram o bruto em poucas horas”, comentou.

Caio ainda destacou entusiasmo pelo seu desempenho. “Bateu? Bateu. Mas fomos atrás do pódio. Com emoção é mais gostoso”, declarou ele, que ficou na terceira posição da Etapa 7.

Por fim, reforçou o agradecimento por sua equipe: “Progresso… Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, e com banho de champanhe! P3 com emoção. Parabéns equipe, parabéns mesmo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @caiocastro

