Caio Castro comemora aniversário se aglomerando em barco com amigos

O ator Caio Castro celebrou nesta sexta-feira (22) seu aniversário de 32 anos, ao lado de vários amigos e da namorada, a também atriz Grazi Massafera, em Fernando de Noronha (PE).

Caio publicou uma foto em seu Instagram em que aparece junto de pelo menos 15 pessoas, todas elas esbanjando grandes sorrisos sem máscara, menos uma delas, que parece ser funcionário do barco.

Com exceção do próprio Caio, que se distancia para conseguir enquadrar tanta gente numa única imagem, nenhum deles mantém distância segura recomendada pela OMS para que se evite o contágio pelo novo coronavírus.

Do lado esquerdo da imagem, Grazi arrisca uma pose na beira do barco, mostrando não ter medo de cair dele, tampouco de se contaminar por um vírus que já ceifou a vida de 215 mil brasileiros.

Nos comentários, entre famosos que desejam parabéns ao amigo, há também quem critique a aglomeração em meio à pandemia de Covid-19.

“Que lugar é esse que não tem pandemia e dá para aglomerar numa boa?”, diz um dos comentários.

Na mesma publicação, outra usuária diz: “Não sei se você ouvir falar, mas existem mais de 200 mil pessoas mortas por um vírus e 20 milhões de pessoas que são influenciadas por você aqui. Desejo que não precise de muitos mais aniversários pra se tornar um ser minimamente maduro”, diz uma usuária do Instagram.

No alto do barco, é possível ler as palavras “happy days” (dias felizes, em inglês). Nessa sexta, enquanto o ator comemorava seu aniversário com a namorada e amigos, mais 1.096 pessoas morreram no país por conta da Covid-19.

