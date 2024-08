Caio Bonfim conquista a prata na marcha de 20 km; equatoriano Daniel Pintado leva o ouro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/08/2024 - 4:47 Para compartilhar:

O brasileiro Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética de 20 km dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira.

Pintado completou a prova em 1h18:55, seguido por Bonfim (1h19:09). O espanhol Álvaro Martín (1h19:11) levou o bronze e completou o pódio.

Esta é a quinta medalha do Brasil em Paris-2024, a segunda de prata.

Caio Bonfim, de 33 anos, conseguiu o maior resultado de sua carreira, depois de conquistar duas medalhas de bronze em Mundiais de Atletismo (2017, 2023).

Daniel Pintado, 29 anos, conquistou a primeira medalha do Equador em Paris-2024, o sexto pódio na história olímpica do país.

Os atletas da marcha terão uma segunda prova nos Jogos de Paris com o revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que acontecerá no dia 7 de agosto.

