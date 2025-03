Caio Blat revela que não recebe por transmissão de ‘Beleza Fatal’ na Band

“Beleza Fatal”, primeira anovela brasileira da Max, estreou na Band nessa segunda-feira, 10, e rendeu reclamações de Caio Blat, uma das estrelas presentes na produção. O ator revelou que apesar do sucesso do folhetim, o elenco não está recebendo “nada” pela retransmissão na televisão. As informações são do “Extra”.

Em entrevista ao programa “DR com Demori”, que vai ao ar nesta terça-feira, 11, Blat falou sobre a novidade da telenovela no streaming.

“Faz um sucesso gigantesco. São 40 episódios. Dirigi até algumas cenas. É uma superprodução. Conseguiu pegar grandes atores consagrados que o público conhecia, confia e gosta do trabalho. Fizemos a novela para a Max para abrir um novo campo de mercado”, começou

Entretanto, ele apontou que apesar do sucesso estrondoso ao redor do Brasil e o elenco de peso, que contém nomes como Camila Pitanga, Vanessa Giácomo, Giovana Antonelli e Camila Queiroz, os atores não recebem nada pela retransmissão de “Beleza Fatal” na TV aberta.

“A gente ficou feliz porque quer que ela chegue ao maior público possível, mas a gente não tem nenhum direito, nenhuma participação sobre isso. Trabalhamos para o streaming por um valor, para aqueles assinantes. Agora eles negociam, os direitos todos são deles. Podem revender e reprisar.”

No final, ele ainda aponta que os atores brasileiros só possuem os direitos conexos – diferente do direito autoral, essa lei que não protege atores durante a distribuição de suas produções em outras plataformas -, e fica atrás de países como México, Argentina, Espanha e Portugal, que asseguram a retribuição financeira para os profissionais dessa área.

“Não tenho direito sobre minhas imagens. Qualquer novela ou filme que já fiz pode ser colocado no streaming sem me comunicar, nem me pagar.”