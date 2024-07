Caio Blat, Marcelo Serrado e Bruno Gagliasso protagonizam beijo triplo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 21:39 Para compartilhar:

O programa “Surubaum”, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, recebeu os atores Caio Blat e Marcelo Serrado para o episódio desta terça-feira, 23, que protagonizaram um momento hilário com o apresentador. Os três artistas deram um beijo ao mesmo tempo, após sugestão da esposa do comandante da atração, já que o debate do dia abordava masculinidade.

Os atores falavam sobre os impactos do machismo e em um momento de descontração, Gio desafiou os artistas a darem um selinho triplo.

“E hoje temos o prazer de receber uma dupla cheia de talento e história! Prestes a contracenar em uma novela, Caio Blat e Marcelo Serrado chegam pra debater masculinidade daquele jeitinho bem #Surubaum de ser!”, escreveram os apresentadores ao compartilharem o episódio no YouTube.

Durante o bate-papo, Marcelo Serrado admitiu ter observado a parte íntima de Caio Blat durante uma cena, e aproveitou para elogiar o colega.

“Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda”, contou ele.

Marcelo Serrado é casado há 12 anos com Roberta Fernandes. Caio Blat é casado com a atriz Luisa Arraes há sete anos, mas o casal optou por viver uma relação aberta. Já Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão juntos há quinze anos. Eles casaram um anos após o início do relacionamento.

