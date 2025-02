Caio Blat fala sobre relação com a ex, Luisa Arraes: ‘Continuamos extremamente afinados’

Caio Blat falou sobre a convivência com sua ex-mulher, Luisa Arraes. Os dois, que se separaram no ano passado, estão trabalhando juntos na peça Os Irmãos Karamázov, adaptação da obra de Fiódor Dostoievski.

“A Luisa é uma atriz brilhante. É maravilhoso vê-la em cena. Ela faz o protagonista, Dmitri, brilhantemente. Ela que é a idealizadora desse projeto, produtora artística. Sem ela não conseguiria fazer essa peça. O projeto é mais um fruto do nosso encontro amoroso e profissional”, disse em entrevista à GQ.

Para o ator, a relação do ex-casal se reinventou após o divórcio. “Muito melhor do que você se afastar de uma pessoa com quem dividiu a vida é você continuar perto e ressignificar, reinventar a relação de vocês. Tivemos que reinventar a nossa trabalhando juntos todos os dias.”

Blat afirmou que ele e Luisa se amam para sempre. “Ficamos sete anos casados e fizemos muitos trabalhos juntos. A gente se separou, mas continuamos extremamente afinados como parceiros”, finalizou.

Luisa Arraes e Caio Blat se separaram em outubro do ano passado. A relação era aberta, e eles viviam em apartamentos diferentes.