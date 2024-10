‘Caindo na Real’, filme com Evelyn Castro e Belo, estreia nesta quinta-feira

Sofia Magalhãesi Sofia Magalhães - https://istoe.com.br/autor/sofia-magalhaes/ 24/10/2024 - 9:00 Para compartilhar:

O filme “Caindo na Real”, lançado nesta quinta-feira, 24, é uma produção da Elo Studios. Dirigido por André Pellenz, de “Minha Mãe é uma Peça”, o longa conta a história de Tina, uma fluminense comum que mais tarde descobre ser membro da família real.

O longa se inicia com um golpe de estado que traz a volta da Monarquia ao país após mais de 130 anos. Em uma reviravolta, a personagem principal, Tina (Evelyn Castro), descobre ser a mais próxima na linhagem real e se prepara para assumir o trono, o que não agrada em nada Marlene (Maria Clara Gueiros) e Maurício (Victor Lamoglia), mãe e filho que vieram até o Brasil na esperança de conquistarem o trono.

A narrativa é construída a partir daí: uma junta de personagens que tentam desencorajar Tina a assumir a coroa, seja por meio de aulas de etiquetas intermináveis ou por constrangê-la por causa de seu antigo trabalho como “chapeira” em uma lanchonete no Rio de Janeiro.

Enquanto tenta equilibrar sua vida em um ambiente tão diferente, a nova rainha vai buscar se inteirar da política atual no país, um território dominado por homens que não querem nem pensar em uma mulher os “atrapalhando”.

Fome, pobreza e corrupção são assuntos que interessam a mocinha, que se esforça em fazer as pessoas ao seu redor entenderem a importância dos temas. Inclusive, essa é uma mensagem importante do filme. Mesmo com o teor de humor, o longa tenta fazer o telespectador enxergar a política atual com outros olhos, fazendo piada com os deputados, vereadores, senadores que mentem a bel-prazer.

Com participação especial do cantor Belo, o “Barão”, que é completamente apaixonado por Tina, o filme ainda conta com a música original “Minha Rainha”, escrita por Bia Crespo, a idealizadora do longa. Além do cantor, o famoso surfista Pedro Scooby faz uma palinha no filme como o “Rei das Ondas”.

Com um elenco recheado de estrelas, “Caindo na Real” tem a proposta de ser um filme de comédia enquanto trata do papel feminino na política, ou nesse caso, na monarquia.

Ficha técnica

Direção: André Pellenz

Produção: Flávia Feffer, Ruben Feffer e Sabrina Nudeliman Wagon

Produção Executiva: Jatir Eiró

Ideia original e roteiro: Bia Crespo

Direção de Fotografia: Julio Costantini

Direção de Arte: André Weller

Figurino: Reka Koves

Maquiagem: Uirandê Holanda

Montagem: André Pellenz e Marcelo Moraes

Direção Musical e Trilha Sonora: Ruben Feffer

Confira o trailer

*Estagiária sob supervisão