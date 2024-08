Caiado fala que segurança pública não pode ser discutida de ‘forma fatiada’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 12:32 Para compartilhar:

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), disse que a segurança pública não pode ser discutida “de forma fatiada” e deve ser “analisada com a inteireza do que seja um estado democrático de direito”. Ele falou na manhã de hoje em painel no Expert Week, evento realizado pela XP Investimentos.

“A segurança pública dá governabilidade para o estado. É inaceitável, no estado democrático de direito eleito, o estado do crime paralelo ocupando, atemorizando as pessoas, e muitas vezes governando grande parte do território nacional”, afirmou.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública discute a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que deve criar diretrizes federais para a área. O texto confere à União a competência de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), de maneira semelhante com o que ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, a segurança pública é tratada principalmente pelos Estados. A proposta ainda será enviada para o Congresso.