Caiado defende OSCs para acelerar obras de infraestrutura contra ‘burocracias de licitações’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse considerar que a contratação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) é o caminho mais adequado para acelerar obras públicas de infraestrutura. “Governadores não suportam mais as burocracias de licitações”, afirmou.

A avaliação foi feita durante o “CNN Talks”, evento da CNN Brasil que, na edição desta quarta-feira, 26, discute os desafios para a infraestrutura do País.

Ao lado do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), Caiado disse que o principal gargalo do Centro-Oeste é a infraestrutura.

A contratação de OSCs já tem sido testada em Goiás com aval dos órgãos fiscalizadores, o que possibilitou a construção de um hospital, afirmou o governador.

Presidenciável, Caiado disse que o modelo tem condições para ser replicado na estrutura federal.

O governador disse que o modelo observa critérios técnicos sobre as OSCs a serem contratadas e, depois, é seguido de fiscalização estadual.

Para ele, a gestão da infraestrutura dos Estados não deve ser “tutelada pelo governo federal”.